Van'daki okulda bıçaklı saldırı dehşeti! Biri ağır, iki öğretmen yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda biri ağır olmak üzere iki öğretmen yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesi Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahıs, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.'ya saldırmak amacıyla okula geldi.

Ancak öğretmenin öğleden sonra derse gireceğini bilmeyen saldırgan, sınıf isimliklerinde ismi görünce onun derste olduğunu zannederek elinde bıçakla sınıfa girdi.

BİRİ AĞIR, İKİ ÖĞRETMEN YARALANDI

Saldırgan, o sırada ders işleyen Türkçe öğretmeni E.Ş.’yi karın boşluğundan bıçakladı.

Okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

Müdahale sırasında öğretmen R.Y. de elinden yaralandı.

TUTUKLANDI

Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

