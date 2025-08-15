HABER

Van Gölü'nün derinliklerinde mikrobiyalitler ve inci kefalleri böyle görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde mikrobiyalitleri ve sürüler halindeki inci kefallerini görüntüledi.

Van Gölü'nün derinliklerinde mikrobiyalitler ve inci kefalleri böyle görüntülendi

Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfetmek ve tanıtımını yapmak amacıyla Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Cihan Önen ve 2 dalgıç, ilçe sahilinde dalış yaptı.

Dalgıçlar, gölde hem sürüler halinde gezen inci kefallerini hem de göl tabanında yer alan mikrobiyalitleri görüntüledi.

Önen, Van Gölü'nün su altı zenginliklerinin korunması gerektiğini belirtti.

Gölün her yönüyle önemli bir değer olduğunu ifade eden Önen, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün derinliklerine daldığımızda metrelerce yükseklikte devasa mikrobiyalit sütunları bizi karşılıyor. İrili ufaklı bu yapılar, su altında muhteşem manzara oluşturuyor. Sütunların arasında sürüler halinde dolaşan inci kefalleri ise adeta görsel şölen sunuyor. Biz de dernek olarak bu eşsiz anı gözlemledik ve kayıt altına aldık. Herkesin bu güzelliğe tanıklık etmesi gerekiyor." (AA)

Van Gölü
