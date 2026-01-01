HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 1 Ocak 2026 tarihinde beklenen hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın üzerinde, gece ise -7 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Kar yağışı gün boyunca devam edecek. Ayrıca, rüzgar saatte 20 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar -1 ile -14 derece arasında değişecek. Van'da yaşayanların soğuk hava koşullarına karşı önlem alması ve dikkatli olması önem taşıyor.

Van Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın biraz üzerinde olacak. Yaklaşık 3 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülebilir. Gün boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Hava sıcaklığı -7 dereceye kadar inebilir. Hissedilen değer ise -5 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karlı kalacak. 2 Ocak Cuma günü sıcaklıklar -1 ile -9 derece arasında olacak. 3 Ocak Cumartesi günü ise -6 ile -14 derece arasında seyretmeleri bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü de hava sıcaklıklarının -4 ile -13 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde kar yağışının devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi bekleniyor.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında, Van'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Soğuktan korunmak için atkı, bere ve eldiven kullanmak faydalı olacaktır. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri gerekir. Ayrıca, yavaş seyretmeleri önerilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalı. Güvenliğin sağlanması için kapalı alanlarda vakit geçirmeleri daha iyi olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattıÜnlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı
İstanbul'da 2025 yılı 'terör raporu' yayımlandıİstanbul'da 2025 yılı 'terör raporu' yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.