Van Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın biraz üzerinde olacak. Yaklaşık 3 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülebilir. Gün boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Hava sıcaklığı -7 dereceye kadar inebilir. Hissedilen değer ise -5 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karlı kalacak. 2 Ocak Cuma günü sıcaklıklar -1 ile -9 derece arasında olacak. 3 Ocak Cumartesi günü ise -6 ile -14 derece arasında seyretmeleri bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü de hava sıcaklıklarının -4 ile -13 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde kar yağışının devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi bekleniyor.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında, Van'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Soğuktan korunmak için atkı, bere ve eldiven kullanmak faydalı olacaktır. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri gerekir. Ayrıca, yavaş seyretmeleri önerilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalı. Güvenliğin sağlanması için kapalı alanlarda vakit geçirmeleri daha iyi olacaktır.