Van Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Gündüz sıcaklıkları 3-4 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 0-1 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar ise gündüz -1 ile -2 derece, akşam saatlerinde -5 ile -6 derece aralığında hissedilecek. Rüzgar doğu yönünde esmeye devam ederken, yağış beklenmiyor. Soğuk havada dışarı çıkarken kalın giyinmek ve yağış olmaması nedeniyle dikkatli davranmak gerekiyor.

Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe. Van'da hava durumu soğuk ve kapalı. Gündüz hava sıcaklığı 3 - 4 derece. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 - 1 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 ile -2 derece. Akşam saatlerinde ise -5 ile -6 derece arasında hissedilecek. Rüzgar hızı 5 - 7 km/saat. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 6 Şubat 2026 Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 0 - 1 derece olacak. Akşam saatlerinde ise -6 ile -7 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -9 ile -10 derece arasında. Akşam saatlerinde ise -11 ile -12 derece hissedilecek. Rüzgar hızı yine 5 - 7 km/saat civarında. Rüzgar doğu yönünden esmeyi sürdürecek. Yağış beklenmiyor.

7 Şubat 2026 Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 1 - 2 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -5 ile -6 derece aralığında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -8 ile -9 arasında. Akşam saatlerinde ise -10 ile -11 derece hissedilecek. Rüzgar hızı 5 - 7 km/saat civarında. Rüzgar yine doğu yönünden esmeye devam edecek. Yağış beklenmiyor.

8 Şubat 2026 Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 0 - 1 derece bekleniyor. Akşam saatlerinde ise -6 ile -7 derece arasında olacak. Gündüz hissedilen sıcaklık -9 ile -10 derece. Akşam saatlerinde ise -11 ile -12 derece hissedilecek. Rüzgar hızı 5 - 7 km/saat. Rüzgar doğu yönünden esmeye devam edecek. Yağış beklenmiyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Düşük sıcaklıklar araçların donma riskini artırabilir. Antifriz seviyeleri kontrol edilmelidir. Lastikler kış koşullarına uygun hale getirilmelidir. Evde kalınması gereken durumlarda ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

