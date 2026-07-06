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Van Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün Van'da hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklığın 26 dereceye ulaşması bekleniyor, akşam saatlerinde ise 22 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günlerde, güneş ışınlarından korunmak önemli. Rüzgar batıdan esecek ve nem oranı %35 civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklara devam edilmesi öngörülüyor. Yaz mevsiminin tadını çıkarmak için ideal bir dönemdesiniz.

Van Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Temmuz Pazartesi 2026, Van'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %35 civarında kalacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 7 Temmuz Salı günü sıcaklıklar yine 26 derece civarında olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Rüzgar hızları ve nem oranları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar batıdan estiği için, batı yönüne seyahat ederken rüzgarın etkisini düşünmelisiniz.

Van'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahminler, açık hava etkinlikleri için elverişlidir. Güneşin etkisini azaltmak önemlidir. Rüzgarın yönünü dikkate almak da konforlu bir deneyim için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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