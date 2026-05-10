Van Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mayıs 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 10 - 11 derece arasında seyredilecek. Rüzgar hızı 2 - 4 km/saat olacak. Rüzgar batıdan esecek. Nem oranı %37 civarında ölçülecek.

Van'daki hava durumu mevsim normallerine uygun. Ilıman ve rahat bir gün sunuyor. Parçalı bulutlu gökyüzü, güneşin ara sıra görünmesine olanak tanıyacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Mayıs Pazartesi günü hava parçalı bulutlu. 12 Mayıs Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 17 - 18 derece, gece ise 10 - 12 derece seyredecek. Rüzgar hızları 2 - 4 km/saat arasında olacak. Rüzgar yine batıdan esecek. Nem oranı %35 - %50 arasında ölçülecek.

Açık hava etkinlikleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. 12 Mayıs Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlı hava hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından faydalı olacak.