Van Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Van hava durumu nasıl?

11 Aralık 2025 Perşembe günü, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Gece ise 0 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı %93 civarında. Yağış beklenmiyor.

12 Aralık Cuma günü hava durumu değişecek. Sıcaklık 4 derece civarında kalacak. Hafif kar yağışı öngörülüyor. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı bu günde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık yine 1 derece civarında seyredecek.

Bu soğuk günlerde dikkatli olmak önemlidir. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler tedbir almalıdır. Yolculuk yaparken buzlanma riski unutulmamalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlanırken uygun kış kıyafetleri giyilmelidir. Hipotermi riskine karşı önlemler almak önemlidir. Evlerde ısınma sistemleri düzgün çalışmalıdır. Su borularının donmaması için de gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.