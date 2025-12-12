Van Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 0 ile 4 derece arasında değişecek. Van'da bugünkü hava durumu, soğuk ve kar yağışlı olarak değerlendiriliyor. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 2.8 derece olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü, sıcaklık 0 ile 3 derece arasında olacak. Kar yağışının etkili olması bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü ise sıcaklık -3 ile 1 derece arasında değişecek. Az bulutlu bir hava hakim olması öngörülüyor. 15 Aralık Pazartesi günü, hava sıcaklığı -2 ile 2 derece arasında olacak. Hafif kar yağışının devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu soğuk ve kar yağışlı hava koşullarında, Van'da yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Yolculuk yaparken sabah ve akşam saatlerinde buzlanma olabilir. Kar birikintileri nedeniyle yol koşulları kötüleşebilir. Araçların kış lastikleriyle donatılması öneriliyor. Sürüş hızının düşürülmesi de önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kış kıyafetleri giymeleri gerekiyor. Hipotermi riskine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Evde kalanların ise ısınma sistemlerini kontrol etmeleri gerekli. Olası arızalara karşı önceden tedbir almaları önemlidir.

Bu soğuk hava koşulları altında, Van'da 12 Aralık 2025 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde herkesin dikkatli olması önemlidir. Vatandaşların ve ziyaretçilerin gerekli önlemleri alarak, güvenli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeleri gerekmektedir.