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Van Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28-30 derece, gece sıcaklığı ise 16-18 derece civarında seyredecek. Nem oranı %30-40 arasında bulunacak ve yağış beklenmiyor. Hafif rüzgar serinletici etkisini azaltacak. Sıcak havalarda bol su içmek, güneşten korunmak ve hafif kıyafetler giymek sağlığımız için çok önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek.

Van Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 28 - 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 16 - 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30 - %40 seviyelerinde. Yağış beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden esecek. Hızı 3 - 5 km/saat arasında öngörülüyor.

Van'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşe doğrudan maruz kalmamalıyız. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hafif. Bu nedenle serinletici etkisi sınırlı olacak. Hafif ve nefes alabilir kıyafet tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 29 - 30 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü ise 28 - 30 derece bekleniyor. Yağış yok. Rüzgar hafifçe esecek.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek faydalıdır. Serin ortamlarda bulunmak da önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler kullanmalıyız. Güneş kremi cilt sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda düzenli olarak su içmek de önemlidir. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınmalıyız.

Van'da 12 Temmuz Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Sıcak havanın etkilerini en aza indirmek için önlemler almak önemlidir. Hava koşullarına uygun davranmak sağlığınız için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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