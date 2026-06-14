Van Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar günü, Van'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 24 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 15 dereceye düşecek. Rüzgar hızı ortalama 12 km/saat. Nem oranı %49 seviyesinde.

Van'da bugünkü hava durumu, güneşli bir gün geçirmek isteyenler için uygun. Gün ilerledikçe sıcaklıklar artacak. Bu nedenle, güneş ışınlarından korunmak için önlemler almak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Haziran Pazartesi günü, gündüz sıcaklıkları 24 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 15 dereceye inecek. Rüzgar hızı ortalama 14 km/saat olacak. Nem oranı %53 civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak önem taşır. Bol su içmek de vücudun susuz kalmamasına yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih ederek serin kalmak da faydalı olacaktır.

Van'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Güneş ışınlarından korunmak, sağlık için gerekli önlemleri almak önemlidir.