HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Aralık 2025 itibarıyla Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 0-3 derece arasında değişecekken, gece -1 ile -5 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık rüzgar ve nem nedeniyle daha düşük hissedilebilir. Rüzgar doğu yönünden esecek. 16 ve 17 Aralık tarihlerinde ise sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. Dışarıda kalın giyinmek ve olumsuz hava koşullarına karşı önlemler almak önem taşıyor.

Van Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 15 Aralık 2025, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklıklar -1 ile -5 dereceye düşebilir. Hissedilen sıcaklık, rüzgar ve nem oranı nedeniyle daha düşük olabilir. Rüzgar, doğu yönünden saatte 6 ile 9 kilometre arasında esecek. Nem oranı %67 ile %86 arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati ise 16:46.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu. Yağış ihtimali düşük. Rüzgar doğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında Van'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Rüzgar etkisiyle daha düşük hissedilen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Olumsuz hava koşullarına karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşullarının gün boyunca değişebileceğini göz önünde bulundurun. Yanınızda uygun bir mont veya kaban bulundurmanız gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Günün erken saatlerinde ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerin 150 metre altındaki şifa kaynağı: Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar!Yerin 150 metre altındaki şifa kaynağı: Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar!
Gözleri doldu, konuşurken sesi titredi: "Artık olacaksa bana olsun"Gözleri doldu, konuşurken sesi titredi: "Artık olacaksa bana olsun"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.