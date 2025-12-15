Van Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Aralık 2025, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklıklar -1 ile -5 dereceye düşebilir. Hissedilen sıcaklık, rüzgar ve nem oranı nedeniyle daha düşük olabilir. Rüzgar, doğu yönünden saatte 6 ile 9 kilometre arasında esecek. Nem oranı %67 ile %86 arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati ise 16:46.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu. Yağış ihtimali düşük. Rüzgar doğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında Van'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Rüzgar etkisiyle daha düşük hissedilen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Olumsuz hava koşullarına karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşullarının gün boyunca değişebileceğini göz önünde bulundurun. Yanınızda uygun bir mont veya kaban bulundurmanız gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Günün erken saatlerinde ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunması önerilir.