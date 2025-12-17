HABER

Van Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 17 Aralık 2025 itibarıyla hava durumu oldukça soğuk ve açık. Sıcaklık -18 ile -19 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -24 ile -25 dereceye düşecek. Gün boyunca nem oranı %68 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek ve rüzgar geçirmeyen aksesuarlar kullanmak sağlığınız için önemlidir. Hava durumunu güncel takip etmek, değişen koşullara hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Devrim Karadağ

17 Aralık 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu oldukça soğuk. Hava açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları -18 ile -19 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise -24 ile -25 derece olacak. Nem oranı %68 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:17, gün batımı 16:47'dir.

Van'da hava durumu özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Sıcak tutan aksesuarlar kullanmak da önemlidir. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık -19 ile -20 derece arasında olacak. 19 Aralık Cuma günü ise -1 ile -2 derece olacak. Bu, hava sıcaklıklarının artacağını gösteriyor. Hava durumu tahminleri değişkenlik gösterebilir. Güncel bilgileri takip etmekte fayda vardır.

Sonuç olarak, Van'da hava durumu bugün oldukça soğuk ve açık. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, sağlığınız için gereklidir.

