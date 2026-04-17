Van Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 11 derece olacak. Gece ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %44 civarında. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Bu koşullar, Van'da serin ve hafif rüzgarlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı 12 dereceye yükselebilir. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 19 Nisan Pazar günü yine hava sıcaklığı 12 derece civarında kalacak. Hafif yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. 20 Nisan Pazartesi günü ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hafif yağışların sürmesi öngörülüyor. Bu bilgiler, Van'daki hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu hava koşullarına göre, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafta sonu planları yaparken hafif yağış ihtimalini dikkate almalısınız. Yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle savrulabilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Bu önlemler, Van'da hava durumu koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.