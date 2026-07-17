Van Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu, 17 Temmuz 2026 Cuma günü açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28-29 derece arasında olacak. Gece ise 16-17 derece civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar, saatte 10-15 kilometre hızla doğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 27-28 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17-18 derece arasında kalacak. Yağış ihtimali düşük. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi artacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş kremi kullanmalı. Bol su içmek de önemli. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmalı. Uygun kıyafetler giymek sağlıklı olacaktır.