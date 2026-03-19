Van Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe, Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5-6 derece civarında. Karla karışık yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Rüzgar, güneydoğudan orta şiddette esecek. Bu, hava sıcaklığını düşürecek. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Termal içlikler ve su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli.

20 Mart 2026 Cuma günü, hava durumu daha soğuk olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8-9 derece civarında olacak. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette essek. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak çok önemli. Sürüş koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

21 Mart 2026 Cumartesi günü, hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10-12 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, güneydoğudan hafif esecek. Bu gün, dışarıda vakit geçirmek için daha uygun bir hava sunacak.

22 Mart 2026 Pazar günü, hava koşullarında başka bir değişiklik olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12-14 derece civarında olacak. Hava açık olacak. Rüzgar güneydoğudan hafif esecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak.

Van'da hava koşullarının değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava soğuk olacaktır. Bunun için uygun giyinmek gerekir. Yağışlı günlerde yola çıkarken dikkatli olunmalıdır. Sürüş koşullarını da göz önünde bulundurmalısınız.