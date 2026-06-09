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ABD ordusu harekete geçti! Basra Körfezi'nde yoğun hareketlilik

İran'ın ABD helikopterini düşürmesi sonrasında ABD Başkanı Trump "Buna karşılık vereceğiz" demişti. Bu açıklama sonrasında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi.

ABD ordusu harekete geçti! Basra Körfezi'nde yoğun hareketlilik
Recep Demircan

"Flight Radar" verilerine göre, ABD ordusuna ait bazı yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'ndeki hareketliliği dikkati çekti. Trump'ın "İran'a karşılık vereceğiz" açıklaması sonrası ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi ve çevresinde uçuş yaptığı görüldü.

"KARŞILIK VERECEĞİZ DEMİŞTİ"

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken dün düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." demişti.

ABD ordusu harekete geçti! Basra Körfezi nde yoğun hareketlilik 1

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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