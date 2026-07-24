CHP'den yeni adım! İstanbul'da 33 ilçe başkanı görevden alındı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'den yeni bir adım geldi. İstanbul'da 33 ilçe başkanı görevden alındı.

7 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Tekin daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da 7 ilçe başkanının görevden alındığını duyurmuştu.

Tekin açıklamasında özellikle İstanbul örgütünde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almalarının, buna aracılık etmelerinin veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmalarının kabul edilemeyeceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır