HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yer: Çin! Uçakta panik anları: Bir anda alev aldı

Çin'de Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında, kabin üstü bagaj bölmesindeki taşınabilir batarya bir anda alev aldı. Uçakta panik yaşanırken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yer: Çin! Uçakta panik anları: Bir anda alev aldı

Çin'de Lanzhou-Guiyang seferini yapan China Eastern Havayolu şirketine ait yolcu uçağının Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından kabin içinde yangın çıktı.
Kabin üstü bagaj bölmesinde başlayan yangın, uçuş ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yer: Çin! Uçakta panik anları: Bir anda alev aldı 1

"GERÇEKTEN ÇOK KORKUTUCUYDU"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın kabin üstü bagaj bölmesinden alevlerin yükseldiği, kabin ekibinin yolculara ait valizleri bagaj bölmesinden çıkararak yangına müdahale ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, kabin görevlilerinden birinin yolculara, sakin olmaları çağrısında bulunduğu ve havalimanı itfaiye ekiplerinin de uçağın bulunduğu alana sevk edildiği anlar yer aldı.
Uçakta bulunan bir yolcu yerel basına yaptığı açıklamada, uçağın piste indikten hemen sonra kabindeki yangını fark ettiğini belirterek, ilk anda büyük panik yaşadığını ve çıkış kapısına yönelmeye hazırlandığını söyledi. Yolcu, kabin ekibinin yolculardan panik yapmamalarını istediğini, üç kabin görevlisinin bagaj bölmesini açarak içerideki valizleri çıkardığını ve alevleri söndürdüğünü ifade etti. Yolcu, "Neyse ki uçak çoktan inmişti. Gerçekten çok korkutucuydu" dedi.

"TAŞINABİLİR BATARYA KENDİLİĞİNDEN ALEV ALDI"

Guiyang Longdongbao Havalimanı İtfaiye Birimi'nden yapılan açıklamada, yangının bir yolcuya ait taşınabilir batarya cihazının kendiliğinden alev alması sonucu çıktığı belirtildi.

Yer: Çin! Uçakta panik anları: Bir anda alev aldı 2

Lityum iyon pillerle çalışan powerbank cihazları, ezilme, darbe, üretim hatası veya iç kısa devre gibi nedenlerle "termal kaçak" adı verilen kontrolsüz ısınma sürecine girebiliyor. Bu durum kısa sürede yoğun duman ve alev oluşmasına neden olabiliyor.

Yer: Çin! Uçakta panik anları: Bir anda alev aldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Çanakkale! Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtuYer: Çanakkale! Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Anahtar Kelimeler:
Çin uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den istifa etti, "Yeni Parti"yi kurdu

CHP'den istifa etti, "Yeni Parti"yi kurdu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.