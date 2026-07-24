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Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in de aralarında olduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Tuncay Sonel in eşi Handan Sonel tutuklandı 1

HANDAN SONEL TUTUNKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Sonel, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli dönemin güvenlik korucusu Y.A.’nın savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.

Tuncay Sonel in eşi Handan Sonel tutuklandı 2

MEHMET ACA DA TUTUKLANDI

Tunceli’de, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Gülistan’n SIM kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok’un patronu Mehmet Aca da çıkarıldığı mahkemede ‘Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu,’ ile ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından tutuklandı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Mehmet Aca, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tuncay Sonel
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