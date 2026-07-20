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Van Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Van hava durumu nasıl?

20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Van'da hava durumu oldukça hoş bir seyir izliyor. Sıcaklık aralığı 19-22 derece arasında değişiyor. Hava açık ve nem oranı %29 seviyelerinde. Doğudan esen rüzgar, saatte yaklaşık 4.74 km ile sakin bir atmosfer sağlıyor. Bu lümüse hava koşullarını avantaja çevirmek için açık hava etkinlikleri düzenlemek mümkün. Güneş ışığından faydalanmak için dikkatli olmak gereklidir.

Van Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Van'da hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava genellikle açık. Nem oranı %29 seviyelerinde. Rüzgar, saatte yaklaşık 4.74 km hızla esecek. Doğudan gelen rüzgar, sakin bir hava durumu sunuyor. Bugün Van'daki hava durumu rahatlayıcı olacak.

21 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava, açık kalmaya devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek. Hava yine açık kalacak. 23 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından yararlanmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Öğle saatlerinde dışarıda daha az durmak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda bulunmak, konforunuzu artırır. Van'daki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanmak için bu önlemleri alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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