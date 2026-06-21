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Van Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Van hava durumu nasıl?

21 Haziran 2026 Pazar günü Van'da hava durumu, sıcak ve az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 28 dereceye yükselecekken, akşam saatlerinde 24 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların güneş ışınlarına karşı tedbir alması önem taşıyor. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, sağlık açısından kritik öneme sahip.

Van Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 21 Haziran 2026 Pazar günü, Van'da hava sıcaklıkları gündüz 28 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 24 dereceye düşecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar yükselecek. Hava durumu az bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 24 dereceye düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında kalacak. Az bulutlu bir hava gözlemlenecek. Rüzgar batı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Pazartesi günü hava sıcaklığının 22 derece civarında olması bekleniyor. Salı günü sıcaklık 24 dereceye yükselecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava sıcaklıkları 25-26 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarı çıkacakların dikkatli olmaları önemli. Güneş ışınlarına karşı tedbir almak gerekli. Şapka takmak, güneş kremi sürmek önem taşıyor. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Açık alanlarda dikkatli davranmak gerekiyor. Rüzgarlı havalarda uçabilecek eşyaları güvenli bir şekilde saklamak da önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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