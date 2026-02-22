Van Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Şubat 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu serin ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 dereceye düşecek. Rüzgar saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %73 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, Van'da soğuk ve kapalı bir gün demektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Pazartesi günü sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında olacak. Salı günü sıcaklıklar 5 ile 6 derece arasında olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde sıcaklıklar 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Cuma ve Cumartesi günleri ise sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacak. Pazar günü de sıcaklık 9 ile 10 derece arasında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Bu soğuk hava koşullarında Van'da dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek iyi bir tercihtir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Ek koruyucu önlemler almak faydalıdır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Araç sürerken lastiklerinizi kontrol etmek önemlidir. Yol koşullarına uygun hızda gitmek gereklidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltacaktır.