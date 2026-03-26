Van Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 26 Mart 2026 tarihinde hava durumu sabah hafif yağış ile 6 derece sıcaklıkta başlayacak. Gün içinde yağış devam ederken sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava 7 dereceye düşecek, az bulutlu bir görünüm olacak. Gece ise sıcaklık 6 dereceye inecek. Rüzgar sabah 3 km/saat, gündüz 10 km/saat, akşam 6 km/saat ve gece 2 km/saat hızında esecek. Yağışlı günler için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Enis Ekrem Ölüç

Van'da 26 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 6 derece civarında ölçülecek. Gündüz saatlerinde de hafif yağış devam edecek. Sıcaklık ise 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde hava 7 derece civarında olacak. Ayrıca akşam az bulutlu bir hava oluşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Gece parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Rüzgarın sabah saatlerinde hızı 3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde bu hız 10 km/saat değerine çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar 6 km/saat, gece saatlerinde ise 2 km/saat olarak esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %77 civarında olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %65, akşam saatlerinde %83 ve gece saatlerinde %94 olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde değişecek. 27 Mart Cuma günü artan bulutlar ile sıcaklık 10 derece civarında olacak. 28 Mart Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu günde sıcaklık 10 derece dolaylarında kalacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kalın giyinmek önemlidir. Sıcaklığı koruyacak önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

