Van Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu, 26 Mayıs 2026 Salı günü serin ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 16 derece, gece sıcaklığı ise 10 derece civarında olacak. Yoğun yağış ihtimali ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte rüzgar saatte 4,03 km hızda esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer düzeylerde ilerleyecek. Dışarı çıkarken ceket ve su geçirmez ayakkabılar giymek, şemsiye almak faydalı olacak.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü, Van'da hava serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 16 derece. Gece sıcaklık ise 10 derece civarında seyrediyor. Hava genellikle az bulutlu. Yağış ihtimali %100.

Rüzgar hızı 4,03 km/saat. Hava basıncı 1013 mm Bar olarak ölçülecek. Bu serin ve yağışlı hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde ceket giymeniz önerilir. Yağışlı havalarda su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 18 derece. Gece sıcaklığı ise 8 derece civarında olacak. 28 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığı 19 derece. Gece sıcaklığı 7 derece civarında seyredecek. 29 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı 18 derece olacak. Gece sıcaklığı yine 7 derece civarında olacak.

Van'da Mayıs ayı ortalama gündüz sıcaklığı 20 derece civarında. Bu dönemde hava serin ve ara sıra yağışlıdır. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı havalarda gerekli önlemleri almak gerekir.

hava durumu Van
hava durumu Van
