HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 28 Ocak 2026 günü soğuk ve bulutlu hava etkili olacak. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında iken akşam saatlerinde -5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğudan esecek ve hızı 6 km/saat olarak ölçülecek. Yüksek nem oranı cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önem taşırken, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Van Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Van'da hava koşulları soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 derecenin biraz altında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -2 derece, akşam -5 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı 6 km/saat olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %63, akşam %81 ve gece %85 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 825 hPa, gündüz 824 hPa, akşam 820 hPa ve gece 819 hPa olarak belirlenecek.

29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığının 0 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 30 Ocak Cuma günü ise bu sıcaklık 1 derece civarına çıkacak. Bu tarihlerde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olacağı öngörülüyor.

Soğuk ve bulutlu havada sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceğini unutmamak gerekir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, soğuk havanın etkisini artırabilir. Cilt koruyucu ürünler kullanmak ve elleri sık sık yıkamaktan kaçınmak cilt sağlığı için önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yolda yürürken veya araç kullanırken kayma riski göz önünde bulundurulmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldıTerör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldı
Marmaris'i sağanak yağış vurdu, araçlar suda mahsur kaldıMarmaris'i sağanak yağış vurdu, araçlar suda mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.