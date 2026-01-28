Van Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Van hava durumu nasıl?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Van'da hava koşulları soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 derecenin biraz altında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -2 derece, akşam -5 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı 6 km/saat olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %63, akşam %81 ve gece %85 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 825 hPa, gündüz 824 hPa, akşam 820 hPa ve gece 819 hPa olarak belirlenecek.

29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığının 0 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 30 Ocak Cuma günü ise bu sıcaklık 1 derece civarına çıkacak. Bu tarihlerde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olacağı öngörülüyor.

Soğuk ve bulutlu havada sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceğini unutmamak gerekir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, soğuk havanın etkisini artırabilir. Cilt koruyucu ürünler kullanmak ve elleri sık sık yıkamaktan kaçınmak cilt sağlığı için önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yolda yürürken veya araç kullanırken kayma riski göz önünde bulundurulmalıdır.