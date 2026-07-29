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Van Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 29 Temmuz'dan itibaren hava sıcaklıkları 19 ile 23 derece arasında değişiklik gösterecek. Gün boyunca genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Yaz aylarının ılıman ikliminde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaşanıyor. 30 Temmuz ve 31 Temmuz tarihlerinde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece aralığında olacak. Van'da güzel bir yaz geçirmeniz mümkün.

Van Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Van'da hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, Van'ın yaz aylarındaki ılıman iklimine uygundur.

30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıklarının 20 ile 23 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hava genel olarak yine açık ve güneşli olacak. 31 Temmuz Cuma günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında seyredecek ve hava açık kalacak.

1 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının 20 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ayrıca, sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Van'da hava durumu bu nedenle elverişli durumda.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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