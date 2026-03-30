Van Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Van hava durumu nasıl?

30 Mart 2026 tarihinde Van'da hava koşulları soğuk ve yağışlı. Sabah sıcaklığı 6 dereceyken, hissedilen sıcaklık 3 derece olarak ölçülüyor. Gündüzleri 9 dereceye yükselecek sıcaklık, akşam 5 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 3 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık -3 dereceyi bulabiliyor. Yağışlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Rüzgar güney yönünden esecek, nem oranı ise %99 civarında kalacak. Dışarı çıkarken dikkatli olunmalı.

Seray Yalçın

Bugün, 30 Mart 2026 Pazartesi günü, Van'da hava soğuk ve yağışlı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece. Yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 3 derece. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükseliyor. Yağışlar devam edecek. Hissedilen sıcaklık 2 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Yağışlar yine sürecek. Hissedilen sıcaklık -1 dereceye kadar inebilecek. Gece boyunca sıcaklık 3 derece civarında kalacak. Yağmur devam edecek. Hissedilen sıcaklık -3 derece olabilir. Rüzgar güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %99 civarında olacak.

Mart ayında Van genellikle soğuk ve yağışlıdır. Mart ayındaki ortalama en yüksek sıcaklık 5.1 derece. En düşük sıcaklık ise -4.3 derece civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüzleri 9-12 derece arasında, geceleri 2-4 derece arasında değişecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddetle esecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalıyız. Kalın ve su geçirmez kıyafetler giymek önemli. Şemsiye kullanmak ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için elleri sık sık yıkamak önemlidir. Yağışlı havalarda trafik kazaları artabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.

hava durumu Van
