HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Van'ın tarihi mirası beyaz gelinliğini giydi: Hüsrev Paşa ve Horhor camiinde görsel şölen

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, kentin tarihi mekanlarını sessiz ve huzur verici bir güzelliğe bürüdü. Van Kalesi'ni güneyinde bulunan ve Mimar Sinan'ın bölgedeki en önemli eserlerinden biri olan Hüsrev Paşa Camii ile hemen yanı başındaki kadim Horhor Camii, beyaz örtüyle kaplanan silüetleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Van'ın tarihi mirası beyaz gelinliğini giydi: Hüsrev Paşa ve Horhor camiinde görsel şölen

Van'da etkili olan kar yağışı, kentin simge yapılarından tarihi Hüsrev Paşa Camii ile Horhor Camii'ni beyaza bürüyerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan camiler, kar örtüsüyle birlikte adeta geçmişle bugünü buluşturan bir görsel şölen sundu.

Mimar Sinan'ın Van'daki tek eseri olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii'nin kubbe ve avlusu karla kaplanırken, taş işçiliği karın beyazlığıyla daha da belirgin hale geldi. Kentin önemli ibadet ve tarih merkezlerinden biri olan Horhor Camii ise çevresindeki sokaklarla birlikte sakin ve huzurlu bir atmosfere büründü. Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu manzaralar, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle izlendi. Tarihi camiler, kış mevsiminin zarafetiyle birleşerek Van'ın kültürel mirasına ayrı bir güzellik kattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'da refüje çarpan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybettiHatay'da refüje çarpan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti
Elazığ’da kar yağışı etkili oldu, belediye ekipleri sahadaElazığ’da kar yağışı etkili oldu, belediye ekipleri sahada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.