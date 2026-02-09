HABER

Van’da 141 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 141 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da 141 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 26, Başkale’de 2, Çaldıran’da 36, Çatak’ta 16, Erciş’te 22, Gürpınar’da 6, Muradiye’de 17, Özalp’te 15 ve Saray ilçesinde 1 olmak üzere toplam 141 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, "Yağışların öğle saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ve kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. Öğle saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ve kuzey (Erciş, Çaldıran, ve Muradiye) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Van
