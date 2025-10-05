Van’da İran uyruklu şahsın üzerinden 160 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada İran uyruklu şahsın kullandığı araçta 160 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesinde İran uyruklu B.D. (27) isimli şahsa ait otomobilde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 160 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek şüpheli şahıs adli işlemleri müteakip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

(İHA)