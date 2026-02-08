Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe müftülüğü civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır