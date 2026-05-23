Van’ın Muradiye ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde kamyonetin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin su kanalına düşmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.