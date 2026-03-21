HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Vanlı dağcı, Ağrı Dağı zirvesine tek başına tırmandı

İçerik devam ediyor

Rota Doğa Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sedat Karacan, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’na tek başına gerçekleştirdiği kış tırmanışını başarıyla tamamlayarak zirveye ulaştı. Vanlı dağcı Sedat Karacan, 16 Mart 2026 tarihinde başladığı zorlu tırmanışın ilk gününde 3 bin 100 metre irtifaya ulaştı.

Vanlı dağcı Sedat Karacan, 16 Mart 2026 tarihinde başladığı zorlu tırmanışın ilk gününde 3 bin 100 metre irtifaya ulaştı. 17 Mart’ta 4 bin 200 metre kampına vararak geceyi burada geçiren Karacan, 18 Mart sabahı zirve için hareket etti. Çetin kış şartlarına rağmen ilerleyişini sürdüren deneyimli dağcı, Türkiye’nin zirvesine ulaşmayı başardı.

Gerçekleştirilen bu faaliyet, Ağrı Dağı’nda nadir yapılan kış solo tırmanışlarından biri olmasının yanı sıra, 2026 yılı kış sezonunun ilk geleneksel zirve başarısı olarak kayıtlara geçti. Zirve sonrası inişe geçen Karacan, aynı gün saat 15.35’te 4 bin 200 metre kampına güvenli şekilde geri dönerek tırmanışı sorunsuz bir şekilde tamamladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.