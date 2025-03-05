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Vanmall yönetim ve personeli iftarda bir araya geldi

05.03.2025 10:20
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GLA Gayrimenkul Yönetim A.Ş., Vanmall personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vanmall yönetim ve personeli iftarda bir araya geldi

Ramazan ayının manevi atmosferini çalışanlarıyla paylaşmak isteyen GLA Gayrimenkul Yönetim A.Ş., Vanmall'daki yönetim, güvenlik ve temizlik personeli ile iftarda bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde, birlik ve beraberlik konuları üzerinde duruldu. Ramazan ayının bolluk ve bereket temennisinin belirtildiği etkinlikte, personel ney eşliğinde güzel bir akşam geçirdi.
Ramazan ayının anlamını paylaşmak ve birlikteliği pekiştirmek için bir araya geldiklerini ifade eden GLA Gayrimenkul Yönetim A.Ş. yetkilileri, "Çalışanlarımızla bu özel zamanları birlikte geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerle, çalışanlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, Vanmall'ın başarısı için birlikte daha nice güzel adımlar atmayı hedefliyoruz" dediler.
Vanmall personeli ise böyle anlamlı bir gece düzenledikleri için GLA Gayrimenkul Yönetim A.Ş.’ye teşekkür ettiler.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul
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