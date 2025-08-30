Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bugün kutlama programı sebebiyle 05.45 itibariyle program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;

Kapacak Yollar (05.45 - Program bitimi)

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise, "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" ifadeleri yer aldı.

