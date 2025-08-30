HABER

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı tören günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıklandı. Bugün kutlamalar sebebiyle 05.45 itibariyle program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bugün kutlama programı sebebiyle 05.45 itibariyle program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;

Kapacak Yollar (05.45 - Program bitimi)

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
  • D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
    1. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
  • Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  • Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  • Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım" ifadelerine yer verildi.
    Alternatif yollar ise, "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

