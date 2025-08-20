HABER

Vatandaş, mobil atık getirme merkezinin dolu olmasına tepki

Alaplı Tepeköy’de Mobil Atık Getirme Merkezi doldu, vatandaşlar tepkili duruma tepki gösterdi.Alaplı Belediyesi tarafından Tepeköy Mahallesi’ne yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezi’nin dolu olması, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Alaplı Belediyesi tarafından Tepeköy Mahallesi’ne yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezi’nin dolu olması, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, kullanılmayan eşyalarını getirdiklerinde konteynerin dolu olduğunu gördüklerini ve bu nedenle atıkları yakındaki çöp kutusuna bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
Mahalleli, yetkililerden merkezin bir an önce boşaltılmasını talep ederken, çevrede görüntü kirliliği oluşmaması için acil çözüm bekleniyor.

(İHA)

Atık
