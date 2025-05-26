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Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Türkiye'de siyasi hareketlilik devam ederken anketler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Son anket Asal Araştırma tarafından yapıldı. Vatandaşlara, 'Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?' sorusu yöneltildi. Ancak bu son anketin birincisi ne AK Parti ne de CHP oldu. İşte ses getirecek anketin sonuçları...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...
Ufuk Dağ

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması, ekonomik gelişmeler, partiler arası rekabet ve transferler sürerken anket şirketleri vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son ankette ise ortaya çıkan sonuç tüm siyasi partileri bir kez daha düşündürecek.

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SORUNLARI HANGİ PARTİ ÇÖZER?

Asal Araştırma 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde iki bin kişiyle yaptığı araştırma sonucu paylaştı. Ankette vatandaşlara, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Kamuoyundaki diğer anketlerde ya CHP ya AK Parti birinci sırada çıkarken bu ankette sonuçlar öyle olmadı.

BİRİNCİ 'HİÇBİRİ' ÇIKTI

Katılımcıların yüzde 34,7'sinin çalışmada hiçbiri yanıtı vermesi dikkat çekti. AK Parti yüzde 26 ile ikinci sırada yer alırken onu CHP yüzde 17,5 ile takip etti.

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Araştırmanın tüm sonuçları ise şu şekilde;

▪️ Hiçbiri: %34.7
▪️ AK Parti: %26.0
▪️ CHP: %17.5
▪️ DEM Parti: %4.6
▪️ MHP: %4.3
▪️ İYİ Parti: %1.4
▪️ Zafer Partisi: %1.2
▪️ Yeniden Refah Partisi: %1.0
▪️ Diğer: % 1.5
▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %7.8

HAYAT PAHALILIĞI FARK ATTI

Asal Araştırma bir diğer çalışmasında ise "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yöneltti. Bu çalışmada ise hayat pahalılığı ezici bir farkla birinci çıktı.

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Anketin tüm sonuçları ise şu şekilde;

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

⚫️Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%65.6
⚫️Adalet/Hukuk Sistemi: %7.3
⚫️İşsizlik:%4.0
⚫️Terör:%3.1
⚫️Eğitim:%2.4
⚫️Kentsel dönüşüm/Deprem:%2.1
⚫️Hükümet:%2.0
⚫️Güvenlik/Asayiş:%1.4
⚫️Muhalefet:%1.3
⚫️Kürt sorunu:%1.1
⚫️Göç sorunu/Mülteci:%1.0
⚫️Sağlık sistemi:%0.7
⚫️Diğer:%5.8
⚫️Fikrim yok/Cevap yok:%2.2

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Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti anket
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