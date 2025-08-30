HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vatandaşlar yangın için seferber oldular

Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayıp Aydın'ın Buharkent ilçesine yayılan orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, vatandaşlar helikopterlerin su aldığı yangın havuzuna tankerlerle su taşıdılar.

Vatandaşlar yangın için seferber oldular

29 Ağustos Cuma günü saat 14.40 sıralarında Denizli Buldan Çatak köyü Armutlu mevkiinde çıkan ve rüzgarla birlikte geniş alana yayılarak Aydın Buharkent ilçesi Kızıldere mevkiine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile karadan, 10 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale edilen yangına, bölgedeki vatandaşlar ve gönüllü grupları da destek veriyor.

Vatandaşlar yangın için seferber oldular 1

VATANDAŞLAR TRAKTÖRLERLE HAVUZA SU TAŞIDI

Arazi şartlarının sarp ve vadilerden oluşması sebebiyle zaman zaman ekiplerin alevlere karadan müdahalesi zor olurken, yangın söndürme helikopterlerinin su ikmali yaptığı yangın havuzlarının dolu kalması için Buharkentli vatandaşlar da, traktörlerle havuza su taşıyor. Havuzdaki suyun yeterli olması amacıyla topyekün mücadele eden vatandaşlar suyla doldurdukları tankerleri, yangın havuzuna boşaltarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Vatandaşlar yangın için seferber oldular 2

"YANGININ EN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINMASINI DİLİYORUM"

Bölgede incelemelerde bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaptığı açıklamada "Kızıldere Mahallemizde devam eden yangına karşı mücadele eden helikopterlerin su aldığı yangın havuzuna kendi imkanlarıyla tankerlerle su taşıyan hemşehrilerimiz, Buharkent’in dayanışma ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde gösteriyor. Bu zorlu süreçte emek veren, canla başla çalışan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor; yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyorum" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralıKamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a rekor bedelle transfer oluyor!

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a rekor bedelle transfer oluyor!

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Kafede korkunç cinayet!

Kafede korkunç cinayet!

Gezi minibüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Gezi minibüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.