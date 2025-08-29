HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı

Düzce Belediyesi’nin desteğiyle yerli tohumdan üretilen 5 ton "Minika" kavunu, cuma namazı çıkışı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Lezzeti ve aromasıyla dikkat çeken kavun, yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı

Düzce Belediyesi, yerli üretimi desteklemek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Uzun’un öncülüğünde yerli tohumla üretilen "Minika" adlı küçük boyutlu kavunlar, cuma namazı çıkışı Merkez Büyük Camii önünde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Toplam 5 ton kavun Düzce Belediyesi’nin desteğiyle halkla buluşturulurken, dağıtıma Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Mehmet Saygun da katıldı.

Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı 1

"HALKIMIZA İKRAM ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Bu yıl Düzce’de kavun ve karpuz yetiştiriciliği adına güzel bir adım atıldı. Yerli tohumla üretim yapan bu girişimi, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü canı yürekten destekledi. Bizler de bu güzel ürünleri halkımıza ikram etmek için buradayız" dedi.

Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı 2

Düz-Tar Tarım tarafından yetiştirilen ve lezzeti ile dikkat çeken kavunlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ücretsiz dağıtım vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

(İHA)

29 Ağustos 2025
29 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da korkutan patlama: 2 kişi yaralandıİstanbul'da korkutan patlama: 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltıKüçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
karpuz Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.