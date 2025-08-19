'Vatanı çapulculara mı bırakacağız' dediler! Şehit tazminatı alan babayı dolandırdılar

Adana'da kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla ulaştığı şehit babasını "Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek kandırıp şehit tazminatının 1 milyon 200 bin lirasını dolandırdı. Şehit babası, "Tazminat ile köyde damı akan evi yaptıracaktım. Ama olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

OĞLU 14 KASIM 2024'TE ŞEHİT OLDU

Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, Tunceli'de görevliyken 14 Kasım 2024 günü atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucunda şehit oldu. Yeni evli şehit Yiğit, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde toprağa verildi. Haziran ayının başında baba Mehmet Yiğit'e (58) 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı verildi. Baba Yiğit, şehit tazminatı ile köydeki damı akan evini yaptırmayı planlıyordu. Ancak kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış hesabınızı boşaltacak" yalanıyla şehit tazminatını tarla ve gübre parası olarak kendilerini yatırttı.

"ALLAH ALLAH DİYE ALDIĞIMIZ BU VATANI ÇAPULCULARA MI BIRAKACAĞIZ"

Yaşadığı olayı anlatan Şehit babası Yiğit, "Kurban Bayramında bacanağım Necmi Yaplıcan'ın (68) yanına gittim. Bacanağımı telefonla aradılar ‘Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları Whatsaptan atayım' dediler. O da benim Whatsapım yok deyince benim telefonuma yolladılar. Sonra da ‘Meryem Yiğit senin neyin oluyor' diye bana sordular. Bende eşim oluyor deyince yakalanan FETÖ'cülerin fotoğrafını bana atıp eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize 155'i arayın dediler bizde aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış. ‘Allah Allah nidasıyla aldığımız bu vatanı çapulculara mı bırakacağız. Bu FETÖ'cüleri bulalım, bunlar buradan para kaçırıyorlar' dediler.

"MEĞERSE BİZİ DOLANDIRIYORLARMIŞ"

Bizde öyle deyince devlet yanlısıyız, her şeyimizi döktük. Benim oğlum vatan sevdalısıydı, ben de öyleyim zaten devlet memuru emeklisiyim. Bu FETÖ'cüler bulunsun dedik ama meğerse bizi dolandırıyorlarmış. Paraları bizden ‘Tarla aldım, gübre aldım' diyerek göster dediler. Ben de bankadaki görevliye öyle deyip paraları gönderdim. Sonra bir kişi bana ‘Bunlar bana sahtekar' deyince uyandım. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, onlardan Allah razı olsun. Paranın yarısını kurtardım" dedi.

"EV YARIM KALDI, YAPTIRAMADIM"

Yiğit, "Ceyhan'daki evimiz eski, evimiz akıyor. Rahmetlik oğlum için Ceyhan'a ev yaptıracaktım. Ev yarım kaldı, yaptıramadım. Ev için ayırdığımız parayı dolandırıcılara kaptırdık. Ben daha önce izlediğim haberlerde bunlara pabuç bırakmam diyordum ama beni hipnoz ettiler. Bizi arabayla zaten takip ediyorlardı. Ceyhan'da petrole girince ‘Siz niye burada bekliyorsunuz' diye bizi uyardılar. Telefonu hiç kapatmadık" diye konuştu.

"BÖYLE OLUNCA İKİNCİ KEZ VURULDUM"

Yiğit, "Bu paranın şehit oğlumun tazminatı olduğunu söyleyince ‘Başınız sağ olsun' diyerek bana birde başsağlığı dilediler. Vicdansızlar şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler. Zaten oğlum şehit olunca derbeder oldum, birde böyle olunca çok kötülendim. Birde üstüne dolandıran kişinin eşi beni arayıp mağdur olduklarını söyledi. Ben ne yapacağım. Oğlum vuruldu şehit oldu, böyle de olunca ikinci kez vuruldum. 10 ay oldu ama sanki yeni olmuş gibi, Allah kimsenin başına vermesin" diye gözyaşlarına boğuldu.

1 MİLYON 200 BİN LİRAYA ULAŞILAMADI

Öte yandan polisin konuyla ilgili 3 şüpheliyi yakaladığı, şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi. Ancak dolandırıcılara geçen tazminatın 1 milyon 200 bin lirasına ulaşılamadı. Gere kalan para ise şehit babasının para yatırdığı hesaba bloke konduğu için hesapta kaldı. Şehit babası hesap blokeli olduğu için o parayı da henüz alamadı.