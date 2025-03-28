Vedat Milör'ün ardından AK Partili vekil Mustafa Varank'a da soruşturma! "Şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım"

Geçen haftalarda Ticaret Bakanlığı, sosyolog ve gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı "örtülü reklam" soruşturması başlatmıştı.
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayet üzerine açıldığını belirtmişti. Uysan, Milor'a 3 Mart tarihli bir açıklama talebi gönderildiğini, dosyanın cevabın ardından Reklam Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacağını söylemişti.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Milör ise "Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel bazı markalara için boykot çağrısında bulunmuştu. Bu markalar içinde Espressolab da bulunurken, AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Espressolab'a destekte bulunmuş ve video çekerek paylaşmıştı.
Bu durumun ardından Milör olayı da Varank'ın olayıyla karşılaştırıldı ve tartışma çıktı. Varank hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak Varank açıklamada bulundu.
Varank'ın ilgili paylaşımı şu şekilde:
"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.
Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.— Mustafa Varank (@varank) March 28, 2025
Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve… pic.twitter.com/XQi6t0jHfk
Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.
Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum"
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