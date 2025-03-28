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  4. Vedat Milör'ün ardından AK Partili vekil Mustafa Varank'a da soruşturma! "Şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım"

Vedat Milör'ün ardından AK Partili vekil Mustafa Varank'a da soruşturma! "Şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.03.2025 17:25
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Ticaret Bakanlığı, sosyolog ve gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı "örtülü reklam" soruşturması başlatmıştı. Benzer bir durum da AK Parti Milletvekili Mustafa Varank için yaşandı. Bakanlık, Varank'ın Espressolab paylaşımı için inceleme başlattı. Varank soruşturma haberini kendisi duyurarak "Neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.

Vedat Milör'ün ardından AK Partili vekil Mustafa Varank'a da soruşturma! "Şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım"

Geçen haftalarda Ticaret Bakanlığı, sosyolog ve gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı "örtülü reklam" soruşturması başlatmıştı.

CİMER'E ŞİKAYET YAPILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayet üzerine açıldığını belirtmişti. Uysan, Milor'a 3 Mart tarihli bir açıklama talebi gönderildiğini, dosyanın cevabın ardından Reklam Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacağını söylemişti.

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"GİDECEĞİM YERLERİ KENDİM SEÇİYOR VE HESABI ÖDÜYORUM"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Milör ise "Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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BOYKOT ÇAĞRISINDAN SONRA MARKAYA DESTEK VERMİŞTİ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel bazı markalara için boykot çağrısında bulunmuştu. Bu markalar içinde Espressolab da bulunurken, AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Espressolab'a destekte bulunmuş ve video çekerek paylaşmıştı.

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VARANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu durumun ardından Milör olayı da Varank'ın olayıyla karşılaştırıldı ve tartışma çıktı. Varank hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak Varank açıklamada bulundu.

Varank'ın ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.

"REKLAM AMAÇLI DEĞİL"

Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

"ŞEFFAF ŞEKİLDE KAMUYOU İLE PAYLAŞACAĞIM"

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Mustafa Varank Vedat Milor
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