Vefat eden 40 yıllık cerrahın bedeni tıp öğrencilerinin eğitimi için bağışlandı

İstanbul'da 1935'te dünyaya gelen Erol Kaymak, tıp eğitimini 1954 ile 1960 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı.

Almanya'da bir süre genel cerrahi uzmanlık eğitimi alan ve doktor olarak görev yapan Kaymak, 1969'da Türkiye'ye döndü. Kaymak, mesleğini İzmir'de çeşitli hastanelerde sürdürdükten sonra 2000 yılında emekli oldu.

Beyaz önlüğü giydiği 40 yıl boyunca hastaların iyileşmesinin yanı sıra yeni cerrahların yetişmesine de katkı sağlayan Kaymak, 5 Nisan'da hayatını kaybetti.

Kızı Ceylan Kaymak, vasiyeti üzerine babasının bedenini tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılması için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalına bağışladı.

"ASİSTANKEN KEMİK BULAMADIĞINDAN BAHSEDERDİ"

Erol Kaymak'ın kızı 61 yaşındaki Ceylan Kaymak, AA muhabirine, babasının vefatının hem ailesini hem de tıp camiasını çok üzdüğünü söyledi.

Babasının zaman zaman yaşadığı mesleki zorlukları anlattığını belirten Kaymak, şöyle konuştu:

"Babam asistanken kemik bulamadığından bahsederdi. Hocaları bulamıyormuş, plastik üzerinde çalışıyorlarmış. 'Kendimi kadavra olarak bağışlarım. Hatta anneni de o şekilde bağışlayın' demişti. Ben kendim de bağışlayacağım. Öğrencilere bir faydamız olsun. Babam, 40 yıl boyunca birçok doktor ve profesör yetiştirdi. Ölümünden sonra da öğrencilerine ve çevresine yine ışık olmaya devam edecek."

Kaymak, babasının çok başarılı bir cerrah olduğunu dile getirerek, "Babam 40 yıl boyunca ülkesine ve insanlara hizmet etti. Doktor olarak İzmir ve çevre illerde çok kişinin hayatına dokundu, hayatını kurtardı. İzmir'de onu tanımayan yoktur. Hala bilime yardımcı olmaya çalışıyor." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır