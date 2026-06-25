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Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi.

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı. USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.

Venezuela da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem! 1

39 SANİYE ARAYLA...

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi.

USGS, ilk açıklamasında 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu depreme ilişkin sitesinde yeni güncellemelere yer verdi. Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Venezuela da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem! 2

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, "Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi." ifadesini kullandı.

Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Venezuela da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem! 3

Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Depremde yaralananların sayısı ve can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Venezuela
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