Vezirköprü’de mevsimin ilk kar yağışı

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, ilçeye bağlı yüksek rakımlı mahalleler kısa sürede beyaza büründü. Kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, oluşan manzaraları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, özellikle yüksek kesimlerde seyreden sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Kar yağışı sonrası bölgede seyirlik, kartpostallık görüntüler oluştu.
