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Vicdansızlığın bu kadarı! 3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden düşürdü: İstenen ceza belli oldu!

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Eyüpsultan'da yaşanan olay kan dondurdu. Bir baba 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde tekme attı. Tekmenin etkisiyle dengesini kaybeden küçük kız merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Kızının hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen baba Turgay T. hakkında hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'de 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde tekme atıp merdivenlerden aşağı düşürerek hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli baba Turgay T.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 3 yaşındaki M.T. ‘mağdur', anne Aycan T. ‘müşteki' ve baba Turgay T. ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

ALO 183, CİMER VE SOSYAL MEDYADAN İHBARLAR YAPILMIŞ

Hazırlanan iddianamede, olaydan 2 hafta sonra 18 Haziran'da şüpheli Turgay T. hakkında, kızı M.T.'ye şiddet uyguladığı ve tekme vurup merdivenden aşağı yuvarladığı, bu durumun da kamera kayıtlarında göründüğü yönünde ihbar yapıldığı, bunun üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı. İddianamede, aynı olaya ilişkin ALO 183 hattı, CİMER ve sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlar tarafından ihbarlarda bulunulduğunun görüldüğü kaydedildi.

Vicdansızlığın bu kadarı! 3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden düşürdü: İstenen ceza belli oldu! 1

BİRDEN FAZLA SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Mağdur M.T.'nin yaşı sebebiyle ifadesine başvurulmadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Turgay T.'nin birden fazla suçtan adli sicil kaydının olduğu, böylece suç işleme konusunda yatkınlığının bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, yapılan ihbarın olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeni ile mağdurun vücudunda darp cebir izinin bulunmadığının görüldüğü de aktarıldı.

"AMACIM ÇOCUĞU KORUMAKTI"

Şüpheli Turgay T.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü annesi ve kızı ile birlikte asansörün önüne geldiklerini, kızının daire zillerine basmaya başladığını, basmaması konusunda kızını uyardığını, dairenin zillerinin tadilatta olup kabloların dışarıda ve bantlı olması nedeni ile korktuğunu, kablolardan uzaklaştırdığını, kızının tekrardan kabloların yanına gitmesi üzerine kızını uyarıp ayağı ile uzaklaştırmak isterken kızının merdivenlerden birkaç basamak aşağıya düştüğünü, kızını darp etmediğini, pişman olduğunu ve amacının çocuğunu korumak olduğunu söylediği kaydedildi.

Vicdansızlığın bu kadarı! 3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden düşürdü: İstenen ceza belli oldu! 2

İddianamede, anne Aycan T.'nin de ifadesinde şüpheli ile benzer beyanlarda bulunduğu ancak olay anını gösterir kamera kayıtları bizzat izlendiğinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve Turgay T.'nin 3 yaşındaki kızına ayağı ile tekme atıp merdivenden aşağı düşerek yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı.

2 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay T.'nin ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

(İHA)

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Eyüpsultan
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