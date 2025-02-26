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  4. VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti! Sosyal medya o anları konuşuyor...

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti! Sosyal medya o anları konuşuyor...

26.02.2025 10:45
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.02.2025 10:45
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İstanbul Boğaz Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kadın, kıyafetlerini çıkartıp, korkuluklara çıktı. Polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Bir sürücünün telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, kadına seslenerek "Aaa kafası güzel bunun, in oradan aşağıya" dediği duyulurken, güvenlik güçleri kadını ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Bu esnada köprüde yoğun trafik oluştu.

İstanbul Boğaz Köprüsü'nde bir kadın, intihar girişiminde bulunarak korkuluklara çıktı ve kıyafetlerini çıkardı. Bir kişi kadının yanına yaklaştı ancak müdahale edemedi. Olayı gören sürücüler büyük bir panik yaşarken, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

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O ANLARI KAYDA ALDI

Bir sürücünün araç kamerasına yansıyan görüntülerinde, intihar girişiminde bulunan kadına seslenerek "Aaa kafası güzel bunun, in oradan aşağıya" dediği duyuldu.

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ÜSTÜNDE SADECE BEYAZ ÇORAP VARDI

Güvenlik güçleri, kadını ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Bu sırada köprüde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle kadın korkuluklardan indirildi. Kadının sadece beyaz çorap giydiği görüldü.

3

Görüntü kaydı alınan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
boğaz köprüsü İntihar İstanbul çıplak Kadın
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