Villayı kenevir bahçesine çevirmişler

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisinin edinilmesi üzerine Aliağa ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Aliağa ve Menemen ilçelerinde bulunan iki farklı adreste yapılan aramada, 212 kök kenevir bitkisi ve 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Villanın odalarını kenevir bahçesine dönüştüren 3 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan (O.G.), (C.A.) ve (İ.G.) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

(İHA)