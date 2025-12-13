HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Virajı alamayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin virajı alamayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik saniye saniye yansıdı.

Virajı alamayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaza, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdilkadir Ceylani K’nin kullandığı otomobil, Hafız Hoca Mezarlığı karşısına geldiğinde virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından yol ortasına devrildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken çarptığı aydınlatma direğinden düşen parçalar karşı şeritte park halindeki aracın ön kaput kısımlarına düşerek zarar verdi.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdilkadir Ceylani K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Caner Ç. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak
Kilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandıKilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.