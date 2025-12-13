Virajı alamayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaza, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdilkadir Ceylani K’nin kullandığı otomobil, Hafız Hoca Mezarlığı karşısına geldiğinde virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından yol ortasına devrildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken çarptığı aydınlatma direğinden düşen parçalar karşı şeritte park halindeki aracın ön kaput kısımlarına düşerek zarar verdi.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdilkadir Ceylani K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Caner Ç. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.