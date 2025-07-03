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Viranşehir’de trafo alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde güneş enerjisi sistemlerine ait bir trafoda yangın çıktı. Trafo yangınına müdahale eden bir itfaiye eri, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Viranşehir’de trafo alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Düzük Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir şirketin güneş enerjisi sistemlerine (GES) ait trafodan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Trafo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri İ.Y. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa trafo
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