Viranşehir’de hortum güneş panellerini kullanılamaz hale getirdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde etkili olan hortum, ciddi hasara yol açtı. Özellikle güneş enerji panellerinin bulunduğu alanda büyük yıkım meydana gelirken, paneller kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına sonrası hortum meydana geldi. Dev hortum sonrası birçok ev, iş yeri ve araç zarar görürken 11 kişi ise yaralandı.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARARA YOL AÇTI

Viranşehir ilçesinde etkili olan hortum, ciddi hasara yol açtı. Özellikle güneş enerji panellerinin bulunduğu alanda büyük yıkım meydana geldi. Milyonlarca liralık zarar oluştuğu bildirildi. Güneş enerjisi panellerinin bulunduğu alanda hortum sonrası yaşanan yıkım havadan görüntülendi.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

